La liste des Bleus, dans la tête de Didier Deschamps

On dit souvent que notre pays compte 65 millions de sélectionneurs, mais un seul homme est vraiment aux commandes, il s'agit de Didier Deschamps. En effet, il dévoilera en exclusivité jeudi 17 mai, les noms des 23 joueurs qui disputeront la Coupe du monde 2018. Pour accomplir cette mission, le sélectionneur des Bleus a regardé des matchs à la télé et s'est même déplacé dans les stades à la recherche du moindre détail. Pour l'aider, une cellule vidéo lui a compilé les données statistiques de chaque joueur. Son équipe médicale, l'a également informé sur l'état de santé de chacun d'eux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.