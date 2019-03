La ministre des Sports s’émeut des chants homophobes dans les stades de football, la LFP répond qu’ils "font partie du folklore"

Pour Nathalie Boy de la Tour, le droit ne peut pas s'appliquer de la même manière. "Un fumigène brûle à 2000 degrés et est dangereux pour l’intégrité physique. Les sanctions sont une application de la loi. Et on essaie d’identifier les fauteurs de troubles. Sur une tribune qui chante, vous conviendrez que c’est plus compliqué. Les délégués de la LFP et les arbitres sont très concentrés sur le match. De temps en temps, il peut y avoir des propos homophobes ou racistes qui ne (leur) reviennent pas aux oreilles (…) On ne supprimera pas du jour au lendemain les chants qui ne nous plaisent pas dans les stades. Ce n’est pas possible. Donc j’en reviens au travail de fond sur la pédagogie, la sensibilisation et l’éducation." Le débat, en tout cas, est désormais ouvert.