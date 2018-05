La presse espagnole est catégorique : Neymar veut quitter le PSG cet été

Depuis son retour à Paris après sa rééducation au Brésil pour soigner sa blessure au pied droit contractée en février dernier, Neymar fait tous les jours la Une des journaux sportifs européens. Après AS mercredi, c’est Marca qui en rajoute une couche ce vendredi en affirmant que Neymar a manifesté son envie de quitter le Paris Saint-Germain l’été prochain, pour rallier le Real Madrid.





Dans son édition du jour, le quotidien espagnol aborde longuement l’état d’esprit dans lequel se trouverait la star brésilienne, qui ne souhaiterait donc plus continuer l’aventure au Parc des Princes. L’international auriverde regretterait son choix de l’été dernier, jugeant la Ligue 1 comme un championnat mineur, non compétitif. Autre argument à un départ prématuré : "Ney" ne se serait pas adapté au vestiaire parisien. Le père du joueur, Neymar Sr, aurait donc informé le président Al-Khelaifi de sa volonté de quitter les Rouge et Bleu. Direction le Real Madrid.





Plusieurs réunions auraient d’ores et déjà eu lieu en décembre dernier entre l’entourage de Neymar Jr et les dirigeants madrilènes pour discuter d’un transfert et ficeler les contours d’un futur contrat. Pour faire plier l’émir du Qatar, le père de Neymar se serait entouré du représentant israélien Pini Zahavi, déjà à l’origine de l’arrivée de Neymar au PSG l’été dernier. En cas d’accord pour un départ, la somme dépasserait largement les 222 millions d’euros déboursés l’été dernier, avec un montant oscillant entre 260 et 300 millions d’euros, voire plus.