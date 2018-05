"La scène, je la revis sans cesse depuis huit mois" : le témoignage d'Hugo Aine, jeune footballeur victime d'un malaise cardiaque

Depuis plusieurs mois, plusieurs joueurs de football sont décédés prématurément à cause d’arrêts cardiaque ou durant leur sommeil, à l’instar de l’Italien Davide Astori, âgé de 31 ans et des jeunes français Samba Diop (le Havre), Thomas Rodriguez (Tours) et Baptiste Le Foll (Guingamp). Dans un long entretien accordé à L’Equipe, qui paraît ce jeudi, le jeune milieu de terrain de Chambly Hugo Aine, victime d’un malaise cardiaque le 29 septembre dernier, revient non sans émotion sur les derniers mois qui ont suivi son drame.





"La scène, je la revis sans cesse depuis huit mois. Et depuis qu’il y a eu la mort de ces jeunes, je la revis encore plus. Tous les soirs, avant de m’endormir, c’est compliqué, j’ai peur de ne pas me réveiller. Tous les matins, j’ai la boule au ventre" raconte-t-il avant de poursuivre : "Cette image de moi au stade Bauer (ndlr : Red Star-Chambly : 2-0), j’espère qu’elle partira un jour."





Dans cette interview donnée au journal sportif, le jeune homme revient également sur le moment où il s’est effondré, lors d’un match avec Chambly contre le Red Star (0-2) : "Je n’ai pas perdu connaissance. J’entendais les gens autour de moi, j’ai entendu mon gardien crier. Je ne savais plus trop où j’étais. À ce moment-là, on sait que c’est grave, mais on ne sait pas ce qui se passe. Même à l’hôpital, je suis resté dans le flou."