Le blues de Neymar inquiète le PSG

Il faut dire que les sifflets ont marqué le joueur. Son père (et agent) avait même posté, sur le réseau social Instagram il y a quelques jours, le message suivant : "Dieu sait, Dieu seul sait comment cela a commencé et tout ce qu'il s'est passé pour arriver jusqu'ici. Cela valait la peine de te voir grandir. Nous, la famille et les amis, on entend tout... Les applaudissements et les sifflets. Mets ton casque et n'oublie pas d'être heureux. Amuse-toi mon fils !" Ici ou ailleurs ? Une certitude : l’intérêt du Real en vue de l’été prochain est, lui, bien réel. Et le clan Neymar a visiblement décidé de s’en servir.