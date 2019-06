Le carnet de bord du Mondial : l'affiche Norvège-Australie à ne pas rater

Le but de l'ouverture du score pour les USA au bout de trois minutes de match. Grâce à Horan, l'ancienne joueuse du PSG, la défense suédoise est battue, surprise par un corner qu'elle n'a pas réussi à dégager. Le ballon atterrit dans les pieds de Lindsey Horan et au fond des filets. Il s'agit du but le plus rapide du Mondial mais un autre record est tombé : avec 18 buts marqués en phase de groupe, la "Team USA" a fait tomber le précédent record de la Norvège détenu depuis 1995, avec 17 buts.