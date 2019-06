Le carnet de bord du Mondial : la France affronte le Nigeria, avec l'ambition de finir à la première place de son groupe

Il reste du suspense dans ce groupe A. Les Françaises joueront face au Nigeria leur place à la première place du groupe. Et le Nigeria se battra pour marquer le point nécessaire pour se qualifier pour les huitièmes de finale (une courte défaite pourrait également leur assurer de terminer dans les meilleures troisièmes, et donc de passer au tour suivant). Il devrait donc y avoir du jeu sur la pelouse rennaise, où les Françaises auront à cœur de terminer en beauté leurs matches de poule et de signer une troisième victoire consécutive dans cette Coupe du monde.





Ce match pourrait aussi être l'occasion pour le public de découvrir de nouvelles joueuses côté français, puisque la sélectionneuse Corinne Diacre devrait faire tourner son équipe. Parmi les noms cités pour débuter la rencontre : Julie Debever, Eve Périsset, Viviane Asseyi et Charlotte Bilbault. "Il y aura quelques changements, mais on ne va pas changer toute l’équipe non plus. On va aligner un onze compétitif", a toutefois prévenu Corinne Diacre en conférence de presse, dimanche 16 juin. "Il n’y aura pas quatre ou cinq changements, il y en aura moins", a-t-elle ajouté.





Le staff nigérian a déjà prévenu que ses joueuses allaient tout faire pour développer leur jeu et ne pas se contenter de défendre. "Si vous restez derrière, vous avez de grandes chances de prendre un but ; alors que si vous marquez, vous avez une bonne chance de prendre des points", a fait valoir leur sélectionneur suédois Thomas Dennerby. "Nous allons nous battre pour ce point. Au milieu, ce sera particulièrement physique, mais on tâchera de ne pas leur laisser d’espaces afin qu’elles ne prennent pas le contrôle du jeu", a renchéri la meneuse de jeu Rita Chikwelu. En avril 2018, les deux équipes s'étaient affrontées lors d'un match amical : la France l'avait emporté 8 buts à 0.