Le carnet de bord du Mondial : les Etats-Unis et la Suède jouent la première place du groupe F

A 30 ans, Estelle Johnson participe à sa première Coupe du monde, sous les couleurs du pays d'origine de sa mère, le Cameroun. Car la joueuse, née à Maroua au Nord-Cameroun, a grandi dans le Colorado, et a été élevée au soccer "made in USA". Son père, ingénieur agronome, "voyageait en Afrique et aidait les paysans à apprendre comment améliorer un peu leurs récoltes", explique-t-elle.





Pourquoi la joueuse du Sky Blue (New Jersey) a-t-elle décidé de jouer pour son pays d'origine ? "J'y pensais depuis toujours, mais quand je les ai vues jouer la Coupe du monde 2015, j'ai vraiment voulu rejoindre l'équipe", a-t-elle expliqué à l'AFP.





"La fédération camerounaise a compris pourquoi je la voulais", a déclaré à l'AFP le sélectionneur Alain Djeumfa. "C'est une fille d'une maturité dans le jeu à nulle autre pareille, elle est vraiment expérimentée, a une excellente lecture des situations, elle anticipe beaucoup et a une très bonne relance au pied. Estelle voulait revenir dans son pays d'origine, elle était très motivée. Maintenant elle est au Cameroun et nous sommes très fiers d'elle", ajoute-t-il à propos de la défenseuse.





Son équipe peut compter sur son expérience : elle comptabilise 23 ans de pratique du foot depuis son arrivée aux Etats-Unis, à l'âge de 7 ans.