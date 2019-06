Le carnet de bord du Mondial : les Etats-Unis pour confirmer leur statut de favoris face au Chili

Les Américaines, triples championnes du monde et tenantes du titre affrontent les Chiliennes, qui disputent la première Coupe du monde de leur histoire. Au premier tour, les coéquipières d'Alex Morgan ont écrasé les Thaïlandaises 13 buts à 0, signant la plus large victoire de l'histoire de la Coupe du monde ; les secondes ont longtemps résisté à la Suède avant de craquer à la 80e minute et d'encaisser deux buts. Alors sur le papier, le match s'annonce déséquilibré.





Sur le terrain, les Chiliennes ne devraient pas avoir le temps de faire autre chose que défendre face au rouleau compresseur américain. Et elles pourraient avoir du mal à mener des contre-attaques, ses joueuses offensives ayant eu du mal à exister au match précédent (six tirs au but pour un seul cadré).





Le programme du dimanche 16 juin :

15h : Suède - Thaïlande (Groupe F, Nice)

18h : États-Unis - Chili (Groupe F, Paris)