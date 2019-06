Le carnet de bord du Mondial : les joueuses au repos, en attendant le début des huitièmes samedi

• Le beau parcours de la France

Avec trois victoires en trois matches, la France a rempli son objectif : elle aborde les huitièmes de finale avec trois succès, en terminant première de son groupe. Les Bleues l'ont emporté 4 buts à 0 contre la Corée du Sud, 2-1 face à la Norvège et 1-0 contre le Nigeria. Ce dernier succès ayant été de loin le moins convaincant, et pas forcément rassurant pour la suite de la compétition. Car même si elles assurent ne pas y penser, elles pourraient trouver sur leur route, en quarts de finale, les tenantes du titre et triple championnes du monde : les Américaines.





• Le carton des Américaines

En battant la Thaïlande 13 buts à 0 lors de leur premier match de poule, les Américaines ont signé la plus large victoire de l'histoire de la compétition. Un moyen de plus de marquer l'histoire du football, dont elles sont les meilleures représentantes au féminin. Avec un équipe "bis" et sans ses stars Alex Morgan et Megan Rapinoe, les Américaines se sont ensuite imposées 3 buts à 0 face au Chili, qui a limité les dégâts grâce à sa gardienne Christiane Endler. Pour leur dernier match, elles ont battu les Suédoises 2 buts à 0. Elles n'ont donc encaissé aucun but pendant cette phase de poule. Mieux : elles ont marqué 18 buts, un record dans la compétition, hommes et femmes confondus.





• La revanche de l’Argentine

Personne n'attendait les Argentines à ce niveau-là de la compétition. Pourtant elles ont frappé fort dès leur premier match face au Japon, en tenant en échec les championnes du monde 2011 et vice-championnes du monde 2015 (0-0). Elle a ensuite fait un match honorable face aux Anglaises (défaite 1-0) avant de remonter un handicap de 3 buts face à l'Ecosse (3-3).





Un parcours étonnant et exceptionnel pour cette équipe qui pointe à la 37e place au classement Fifa. Car de juillet 2015 à août 2017 à part un match amical face à l'Uruguay, l'équipe n'avait pas joué un seul match. Et pour cette rencontre contre leurs voisines, les joueuses avaient été obligées de partir à 3 heures du matin le jour-même et de passer l’essentiel de leur nuit d’avant-match dans le bus car leur fédération ne leur avait pas réservé d’hôtel. La suite sera une succession de combats pour obtenir un tant soit peu d'égalité, des conditions d'entraînement décentes, et le versement de leurs indemnités.





Mais l'équipe n'avait pas son destin entre ses mains pour espérer terminer parmi les meilleures troisièmes : la victoire du Cameroun face à la Nouvelle-Zélande (2-1) a pour conséquence d'éliminer l'Argentine.





• Un succès populaire

L'alchimie a eu lieu entre les supporters, les téléspectateurs et les joueuses de cette Coupe du monde. C'était l'une des inconnues de cette compétition, mais le doute est levé à l'issue de ce premier tour.

En témoigne le nombre de téléspectateurs à suivre les matches des Bleues à la télévision : près de 11 millions pour leur entrée en matière, plus de 10 millions pour leur victoire face à la Norvège, et un peu moins de 10 pour leur succès sur le Nigeria. Le même phénomène a été observé en Italie (7,3 millions pour le match face au Brésil, un record) ou au Brésil (part d'audience de 46% à Rio pour TV Globo pour ce match contre l'Italie).