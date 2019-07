Le carnet de bord du Mondial : qui de l'Angleterre ou des États-Unis accédera à la finale ?

La première demi-finale, entre l'Angleterre et les Etats-Unis, est sûrement la plus alléchante. Elle oppose les équipes classées à la 1ère et à la 3e place du classement Fifa ; et trois des quatre meilleures buteuses de la compétition seront sur le terrain, Megan Rapinoe et Alex Morgan côté américain, Ellen White côté anglais.





Cette demi-finale est "un des matches les plus importants dans le football féminin avec des joueuses fantastiques dans les deux équipes", selon le sélectionneur anglais Phil Neville, qui juge les Etats-Unis comme la "meilleure équipe du monde". Selon la sélectionneuse américaine Jill Ellis (qui est née et a passé son enfance en Angleterre), "il n'y a plus vraiment d'écart entre nous et les autres". "J'ai souvent ce type de questions, mais nous n'avons aucune illusion là-dessus. Il y a d'excellentes équipes aujourd'hui."





Si les Américaines sont depuis le début les favorites de la compétition, le match devrait être disputé, et à la vue des huitièmes et quarts de finale, l'Angleterre a toutes ses chances de s'imposer. Les Anglaises sont restées régulières tout au long de la compétition et ont facilement gagné 3 buts à 0 leur huitième de finale (Cameroun) et leur quart (Norvège). Les Etats-Unis ont eu plus de mal à se défaire de l'Espagne et de la France (2-1) : elles doivent leur qualification à leur réussite, à leur expérience et à Megan Rapinoe, auteure de deux doublés lors des deux derniers matches.