Le carnet de bord du Mondial : qui des États-Unis ou des Pays-Bas sera sacré ?

Après son but refusé par le VAR face aux Etats-Unis en demi-finale du Mondial (2-1), la buteuse anglaise Ellen White s'est vue refuser un nouveau but par l'assistance vidéo face à la Suède (2-1), la privant de la tête du classement des buteuses, actuellement occupée ex-aequo par White et l'Américaine Alex Morgan, avec six buts.





Après avoir pris le dessus sur Sembrant dos au but, elle pensait avoir battu Lindahl du gauche et égalisé pour son équipe, avant que l'arbitre centrale ne consulte le VAR et siffle une main de l'attaquante. Cette dernière compte ainsi deux buts refusés par le VAR sur les cinq sur l'ensemble de la compétition, soit 40%.