Le corps de la footballeuse internationale suisse Florijana Ismaili retrouvé dans le lac de Côme

Le corps de la footballeuse Florijana Ismaili, capitaine des Young Boys de Berne et internationale suisse, a été retrouvé mardi 2 juillet dans le lac de Côme (nord de l'Italie), ont indiqué les pompiers aux médias italiens. Le corps de la sportive de 24 ans a été retrouvé à plus de 200 mètres de profondeur grâce à un robot sous-marin piloté depuis la surface du lac.





"Nous sommes très choqués et profondément affectés," a réagi le même jour le club des Young Boys dans un communiqué. "Le BSC Young Boys adresse à la famille, aux proches et aux amis de Florijana Ismaili ses sincères condoléances, et souhaite à tous beaucoup de courage et de résilience dans ces moments difficiles. Nous garderons de Florijana un souvenir plein de gratitude".