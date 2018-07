Le deuxième journal de la Coupe du monde du 14 juillet

La petite finale de la Coupe du monde se déroulera ce samedi 14 juillet à 16 heures. La Belgique et l'Angleterre vont s'affronter pour la troisième place au stade de Saint-Pétersbourg. Les Bleus quant à eux prendront le départ pour Moscou à 10 heures. Le plus beau but français, celui de Benjamin Pavard contre l'Argentine et sa réponse pour ses supporters sont également à découvrir dans la vidéo ci-dessus.