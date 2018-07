Le deuxième journal de la Coupe du monde du 7 juillet

C'est la première fois depuis 1930 que l'Allemagne et le Brésil ne figurent pas dans le dernier carré d'une Coupe du monde. De notre côté, les buts d'Antoine Griezmann et de Raphaël Varane ont permis à l'équipe de France de se qualifier. Le prochain match des Bleus les opposera aux Diables rouges de la Belgique, mardi prochain, pour une place en finale. Le programme du jour, les moments forts du match Brésil - Belgique, et la parade d'Hugo Lloris qui n'a pas permis à l'Uruguay d'égaliser à la 44ème minute de jeu sont à retrouver en images.