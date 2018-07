Le deuxième journal de la Coupe du monde du 8 juillet

Le suspens était à son comble durant le match qui opposait la Russie à la Croatie. Les deux équipes se sont démenées jusqu'au bout, mais la Russie a perdu 3-4 à la séance de tirs au but. La Croatie affrontera donc l’Angleterre qui fait son retour en demi-finale, en battant la Suède 2-0. En effet, les Anglais n'ont plus figuré dans le dernier carré depuis 1990. L'enthousiasme des supporters anglais et et les trois moments importants de la carrière de Thierry Henry, devenu sélectionneur adjoint de la Belgique, sont à retrouver en images.