Le foot, une passion russe ?

Comme le veut la tradition, c'est le pays hôte qui donnera le coup d'envoi du Mondial. La Russie affrontera donc l'Arabie saoudite en match d'ouverture. L'Équipe nationale russe, en matière de football, n'est que 70ème au classement mondial. Pourtant, cette discipline est très pratiquée à Moscou ou à Vladivostok. Selon le classement FIFA, c'est l'équipe la plus faible de cette compétition. Elle reste sur sept matchs sans victoire.



