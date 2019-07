Le football pourrait-il devenir un sport mixte ?

"On dit des femmes qu’elles sont moins rapides, moins puissantes. Et elles le croient aussi. En persuadant les femmes qu’elles n’avaient rien à faire sur un terrain de football, on leur a fait accepter, on leur a fait intégrer que cela était naturel, ancré dans le biologique. Ces arguments biologiques ont écarté les femmes des terrains", continue Julien Sorez. "Le terrain de football est le lieu d’affrontements entre hommes. Et quand les femmes s’y sont mises, on a voulu contrôler leur pratique en leur restreignant l’accès, et non en participant à leur émancipation. Les terrains de football ont toujours été la chasse gardée des hommes, dans l’imaginaire c’est toujours le cas."





Il existe plusieurs moyens d’intégrer de la mixité : en faisant jouer hommes et femmes dans une même équipe, ou en faisant s’affronter une équipe masculine et une équipe féminine. "S’il est impossible qu’hommes et femmes jouent ensemble, regardons les projets les faisant s’affronter", propose Julien Sorez, qui en 2017 avait signé une tribune dans laquelle il suggérait d’introduire des équipes féminines en Coupe du France. "Pour le centenaire de la compétition, je me suis dit : puisqu’on fait jouer des équipes de cinquième division contre des professionnels, pourquoi ne pas intégrer des équipes femmes ? Certaines équipes amateurs ne jouent pas mieux que des équipes professionnelles féminines. Aucun argument ne peur contrer celui-là, si ce n’est le machisme." Selon lui, il faut "créer des espaces institutionnels qui aillent au-delà de la séparation des sexes" puisque "c’est dans l’épreuve de la rencontre que les préjugés tombent. Faisons du football l’observatoire de l’innovation sociale."





Si les observateurs considèrent que le football dit masculin et le football dit féminin sont deux football différents, pourquoi ne pas en inventer un troisième avec le football mixte ? "On peut inventer d’autres manières de jouer collectivement, d’autres moyens de penser", assure Julien Sorez. "Mais la mixité attaque les modèles promus par les grandes fédérations et ne correspond pas à l’image d’excellence et au modèle rémunérateur en place depuis des décennies."