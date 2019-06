Le footballeur Jimmy Durmaz va reverser ses primes de sélection à ses homologues féminines de l’équipe de Suède

La question des écarts de salaires, mais aussi des conditions d'entraînement, entre les équipes de foot masculines et féminines fait régulièrement polémique et suscite de vives tensions au sein de certaines fédérations. A la Coupe du monde de foot féminin qui s'ouvre vendredi en France, la dotation globale, partagée entre 24 équipes, sera de 30 millions de dollars, contre 400 millions l'été dernier en Russie. Mais c'est déjà deux fois plus qu'en 2015, lors du dernier Mondial féminin.