"Le futur du football" : à seulement 19 ans, Kylian Mbappé fait la Une du prestigieux magazine Time

"J’ai appris que les plus grandes stars et les plus grands joueurs sont les plus humbles, ceux qui font preuve du plus grand respect. Tu dois toujours garder de la lucidité. Il y a trois critères : le respect, l’humilité et la lucidité", explique notamment le principal intéressé lors de l’entretien.





Mbappé, qui fêtera ses 20 ans le 20 décembre prochain, fait partie des principaux prétendants au Ballon d'Or, trophée individuel suprême, qui sera décerné le 3 décembre prochain. Dimanche dernier, le prodige a inscrit un quadruplé retentissant avec le Paris Saint-Germain contre l’Olympique Lyonnais, à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1.