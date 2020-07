Le gardien allemand Manuel Neuer filmé en train d'entonner un chant croate d'extrême droite

Dans ce chant, le chanteur énumère différentes régions croates et fait allusion à "Herceg-Bosnie", éphémère république croate de Bosnie, jamais reconnue sur la scène internationale et dissoute après la signature des accords de Dayton, qui ont mis fin à la guerre en Bosnie-Herzégovine en 1995. Manuel Neuer n'a à ce stade pas fait de commentaire concernant cette vidéo, mais son manager personnel a expliqué à Bild que le joueur ne parlait pas croate et ne comprenait donc pas les paroles. Contacté par l'AFP, le Bayern Munich n'a pas non plus fait de commentaire.

Ce chant et régulièrement entonné par les supporters ultras de la sélection croate et avait même été choisi par les supporters comme chant officiel de la sélection lors de l'Euro-2016. Un choix validé par la fédération croate mais critiqué par plusieurs organisations antiracistes. Le portier allemand est actuellement en vacances pour deux semaines après avoir remporté un huitième titre consécutif de champion d’Allemagne avec le Bayern, ainsi que la coupe nationale.