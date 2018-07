Malgré l'ampleur du match contre la Belgique en demi-finale, les Bleus étaient souriants et confiants lors de leur dernier entraînement lundi. Toutefois, quatre joueurs ont dû subir une séance particulière, dont Benjamin Pavard, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé, qui s'est fait soigner le dos. Cette fois-ci, les supporters français seront plus nombreux que les Belges (2 500 contre 1 500) sur les tribunes du stade de Saint-Pétersbourg. Comment l'Equipe de France considère-t-elle son adversaire ?