Le journal de la Coupe du monde du 14 juillet

À J-1 de la grande finale, les Bleus se préparent à quitter leur hôtel d'Istra pour rejoindre Moscou. Ils affronteront l'équipe croate au stade Loujniki dimanche 15 juillet à 17 heures. Le programme et les coulisses des derniers préparatifs, la statistique des arrêts d'Hugo Lloris et de Danijel Subasic depuis le début du Mondial, ainsi que le plus beau but de Messi dans cette Coupe du monde sont à retrouver en images.