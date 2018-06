Le journal de la Coupe du monde du 18 juin

Au vu de la piètre performance des Bleus samedi dernier, on devrait remercier le Brésil et l'Allemagne pour leurs entrées en compétition moyennes. En effet, outre le fait que Neymar n'ait réussi à marquer aucun but, le Brésil a fait match nul contre la Suisse. Et c'est encore pire pour les Allemands. Les champions du monde en titre se sont inclinés face au Mexique (1-0). Pour ce dernier, la victoire a été telle que le saut des supporters a provoqué un mini-séisme dans le pays. En attendant le match de jeudi prochain contre le Pérou, découvrez en images nos pronostics pour le match Angleterre-Tunisie.