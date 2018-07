Le journal de la Coupe du monde du 1er juillet

Les Bleus ont livré le match qu'on attendait d'eux samedi au stade Kazan. Tout a commencé par la balle perdue par l'équipe d'Argentine. Le premier but est un penalty par Antoine Griezmann après treize minutes de jeu. Suivi d'un but inattendu de Benjamin Pavard en deuxième période et le doublé de Kylian Mbappé. Score final 4-3 et l'équipe de France est qualifiée pour les quarts.