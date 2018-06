Le journal de la Coupe du monde du 20 juin

Les Bleus ont quitté leur hôtel à Istra aux alentours de huit heures pour rejoindre l'aéroport de Moscou. Ils décolleront à 9h20 en direction d'Ekaterinbourg, située à 1 800 km à l'est, en plein cœur de la Russie. Il y aura plus de 2 heures de décalage horaire comparé à Moscou et 3 heures avec la France. Comment l'équipe se prépare-t-elle au match de jeudi contre le Pérou ? Quid des matchs du jour ? Vous pourrez suivre tous leurs déplacements et entraînements de ce mercredi sur LCI, diffuseur officiel des images de la Coupe du monde.