La Coupe du monde débute vraiment ce samedi 30 juin avec l'ouverture de la phase finale. Le premier match des huitièmes opposera la France à l'Argentine à 16 heures. Les Bleus ont déçu lors des trois premiers matchs de poules, mais on reste optimiste. Pour les matchs à élimination directe, on constate une nouveauté dans le règlement. Les sélectionneurs ont droit à un quatrième changement en cas de prolongation ou de séance de tirs au but.