Ils l'ont fait ! Les Bleus ont battu l'Uruguay (2-0) et sont qualifiés pour les demi-finales. Ils affronteront les Diables rouges à Saint-Pétersbourg, mardi à 20 heures. Didier Deschamps s'est notamment exprimé sur cette qualification de l'équipe de France pour le dernier carré. C'est à retrouver dans la vidéo ci-dessus, de même que le programme des matchs du jour et la rétrospective de la rencontre entre le Brésil et la Belgique qui s'est soldée par une victoire belge.