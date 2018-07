La Russie sort la tête haute. Après un match plein de suspens contre la Croatie, le pays hôte est éliminée 3-4 aux tirs au but. La Croatie disputera sa deuxième demi-finale de Coupe du monde et affrontera l'équipe anglaise. Les meilleurs moments de cette rencontre, les deux buts de l'Angleterre face à la Suède, et le programme d'entraînement des Bleus sont à retrouver en images.