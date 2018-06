Les Bleus doivent gagner ce mardi contre le Danemark pour finir premier de leur groupe et ainsi ne pas avoir à affronter la Croatie pour les huitièmes de finale. Six remplaçants vont être titulaires, dont trois qui vont jouer gros : Thomas Lemar, Ousmane Dembélé et Djibril Sidibé. Quels sont les enjeux de ce match pour ces joueurs ? Quid de l'état d'esprit de Didier Deschamps avant cette rencontre ?