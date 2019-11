45 minutes en Youth League, 7 en Ligue des champions... Amine Gouiri avait-il le droit de jouer deux matchs le même jour ?

C'est une scène rarissime qui s'est produite mercredi du côté de Saint-Petersbourg. Le prometteur Amine Gouiri a vécu une journée chargée en Russie, enchaînant deux rencontres dans la même journée avec l'Olympique Lyonnais. Celui qui a disputé la Coupe du monde U20 avec les Bleus cet été a disputé quarante-cinq minutes avec les U19 lyonnais lors de la rencontre de Youth League, la Ligue des champions juniors, opposant le Zénith Saint-Petersbourg à l'OL - une participation qui n'a pas permis aux Gones de faire bonne figure en Russie, perdant sur le score de 3-1.

Après être sorti à la mi-temps, Gouiri a rejoint le groupe professionnel de Rudi Garcia, qui l'avait initialement laissé à la disposition du groupe U19. Ce changement de programme a été causé par les forfaits de Memphis Depay mais surtout de Martin Terrier, malade et absent de dernière minute. Face au même Zénith Saint-Petersbourg, le buteur de 19 ans a donc fait sa première apparition avec l'équipe de Rudi Garcia, entrant à sept minutes du terme de la rencontre, ne pouvant là non plus éviter la défaite des siens (2-0).