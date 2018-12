Le maillot deux étoiles des Bleus champions du monde toujours introuvable

ACCIDENT





Un coup de grisou a fait treize morts et dix blessés dans une mine de charbon dans l'est de la République tchèque, annonce le porte-parole du groupe minier OKD. "Au total nous avons treize mineurs morts, onze Polonais et deux Tchèques, a déclaré à l'AFP Ivo Celechovsky, au lendemain de l'explosion de méthane survenue jeudi à la mine CSM à Karvina, à quelque 300 km à l'est de Prague.