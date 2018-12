Le maillot deux étoiles des Bleus champions du monde toujours introuvable

"On a reçu en tout 150 maillots, dispatchés en trois fois", avance Chrystel Vialette, manager d’une grande enseigne de sport. "A chaque fois, tout est parti en quelques heures", affirme-t-elle. Dans les rayons, les retardataires n’ont plus le choix que des maillots d’entraînement, et souvent dans une seule taille.





"L’équipementier partait quasiment de zéro", avance Virgile Caillet, un spécialiste de l’économie du sport. Matériau, fabrication, acheminement... "Une telle production demande du temps", poursuit-il. Autre paramètre : la demande, plus faible en France, où un million et demi de maillots devraient être produits. Michael Tapiro, un autre expert l'explique : "l'urgence est moindre", si le Brésil avait gagné, l’équipementier aurait été prêt, car "la demande aurait été multipliée par deux ou par trois".