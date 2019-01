Le monde du football inquiet après l'annonce de la disparition de l'avion d'Emiliano Sala

Aujourd'hui à Schalke 04, le meneur de jeu formé au FC Nantes Amine Harit a quant à lui posté un simple "Emi ..." suivi d'émoticônes de prières et de larmes. Idem pour deux anciens Canari, Léo Dubois, capitaine des Jaune et Vert en son temps, et Lucas Deaux, aujourd'hui milieu de terrain de l'En Avant Guingamp : "J'espère du fond du cœur que c'est pas vrai."





Du côté du Stade Malherbe de Caen, où a joué Sala durant quelques mois, l'émotion est palpable. "J'ai vu mon vestiaire très impacté ce matin, il est apprécié de tout le monde ici. On attend vraiment une issue favorable, on l'a évoqué avec les garçons avant l'entraînement", a déclaré Fabien Mercadal, l'entraîneur du SMC. Son ancien partenaire en Normandie, Felipe Saad, ne veut pas croire au décès de son "hermano (frère)".