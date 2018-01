Le nouveau sélectionneur de l’équipe d’Angleterre féminine pris en flagrant délit… de sexisme

Évidemment, cela fait un peu désordre aujourd’hui. Et l’intéressé, sentant l’incendie poindre, s’est vite excusé publiquement, via un communiqué : "Concernant les commentaires faits il y a quelques années, j’aimerais dire clairement qu’ils ne reflétaient pas, et ne reflètent pas, avec exactitude ni ma personnalité ni mes convictions, et j’aimerais m’excuser." Pas sûr que cela suffise, toutefois, à éteindre le feu, ni même à le réhabiliter aux yeux des joueuses, qu’il n’a même pas encore rencontrées. La Fédération, de son côté, n’a pas réagi. Il faut dire qu’elle avait licencié, en septembre, le prédécesseur de Phil Neville, Mark Sampson, pour un "comportement inapproprié et inacceptable". Déjà.