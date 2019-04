Le PSG bientôt sacré champion en Ligue 1 : qu'en est-il dans les autres grands championnats ?

Le calendrier laisse apparaître un léger avantage pour Liverpool qui recevra trois fois à Anfield, où les hommes de Jürgen Klopp sont invaincus (14 victoires et 2 nuls). Leurs adversaires semblent aussi plus abordables avec des affrontements face aux trois équipes qui se battent pour sauver leur peau, Southampton (16e), Cardiff (18e) et Huddersfield (20e), et un seul choc contre un "gros" Chelsea le 14 avril. Dans le même temps, Manchester City va devoir se mesurer à Tottenham le 20 avril puis jouer un match en retard, le derby face à Manchester United le 24 avril. Mais le tenant du titre garde toutefois son destin en main, avec un point d'avance et un match de plus à jouer. Le duel promet d'être serré jusqu'au bout.