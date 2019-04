Leader ultra-dominant, le PSG version 2019 est-il supérieur à celui de 2016 ?

Plus audacieux devant les caisses à la demande de Thomas Tuchel, qui profite un jeu offensif, le nombre de buts inscrits cette saison est en hausse. Après 32 rencontres, le club parisien - emmené par son trio d'attaque, Edinson Cavani, Neymar et Kylian Mbappé - a scoré à 92 reprises, soit 11 buts de plus que lors de la saison 2016, quand les filets avaient tremblé à 81 reprises.





Fatalement, en se portant davantage vers le but adverse, les champions de France s'exposent, malgré une défense une nouvelle fois impériale cette saison. Ainsi, le PSG 2018-2019 a encaissé 8 buts de plus que l'arrière-garde qui protégeait Sirigu (26 contre 18). Un chiffre loin d'être alarmant, les Parisiens affichant un ratio de 0,81 but encaissé par match.