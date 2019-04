Organigramme, staff, effectif ... Quels changements à venir pour le PSG la saison prochaine ?

Alors qu’Edinson Cavani pourrait voir son idylle parisienne se terminer cet été, le champion de France en titre n’entend pas se séparer des deux autres membres de la MCN, à savoir Neymar Jr et Kylian Mbappé. Courtisé par le Real Madrid depuis de longs mois, le Brésilien, entend continuer du côté du Parc des Princes, à en croire son père Neymar Sr : "Les supporters peuvent dormir sur leurs deux oreilles : aujourd’hui, Neymar ne veut pas quitter le PSG, il veut continuer au PSG, retrouver les terrains, pouvoir aider le club à remporter des titres et gagner."





Le mois dernier, le prodige français a quant à lui annoncé qu’il resterait également au PSG la saison prochaine, assurant qu’il continuait de "croire en ce projet". "Je suis sûr qu’on va arriver à faire quelque chose de bien dans ce club", avait-il déclaré à Téléfoot quelques jours après l’élimination face à Manchester. Exceptionnel cette saison sous le maillot parisien, Angel Di Maria est sûr de poursuivre l’aventure, ayant prolongé son contrat jusqu’en 2021 en octobre dernier.





Dans l’optique d’un départ de Cavani, trois buteurs, et non des moindres, sont dans le viseur des Rouge et Bleu, Nicolas Pépé (LOSC), Harry Kane (Tottenham) et Robert Lewandowski (Bayern Munich). Des cibles compliquées à atteindre, même si l'Ivoirien a un bon de sortie et que le Polonais pourrait être tenté par un nouveau défi. Antoine Griezmann, qui privilégie Barcelone pour sa future destination, reste lui aussi surveillé.