Le PSG déjà battu : pourquoi il ne faut pas s'inquiéter et encore moins se réjouir

En ce mois d'août, le PSG est en rodage. Entre les blessures (Kimpembe, Herrera et Kehrer), l'éreintante tournée asiatique, les préparations écourtées par la CAN (Gueye) et la Copa America (Thiago Silva, Marquinhos et Di Maria), d'où les Parisiens sont rentrés tardivement, et le feuilleton Neymar, Thomas Tuchel ne dispose pas de ses forces vives à 100% de leurs capacités. Pour expliquer cette défaite inédite si tôt dans la saison, l'entraîneur parisien a ainsi mis en avant le déficit physique de ses joueurs. "Si mes deux Brésiliens (Thiago Silva et Marquinhos, ndlr) sont à leur meilleur niveau (physique), on ne prend pas le premier but", a-t-il assuré en conférence de presse d'après-match. "Et on a manqué de tonicité dans les phases offensives. Tout le monde n'était pas disponible. Quelques joueurs n'ont participé qu'à deux semaines d'entraînement, ces situations sont normales au mois d'août. Trop de joueurs n'ont pas les moyens physiques de jouer à leur meilleur niveau."