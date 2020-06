Le PSG et l'OL sont fixés : l'UEFA confirme un "Final 8" pour la Ligue des champions

Avant d'entrevoir ce "Final 8", qui débutera le 12 août et dont les affiches seront tirées dès le 10 juillet, l'UEFA s'est attelé à trouver une manière de conclure les quatre huitièmes de finale toujours en cours ( Juventus-Lyon , Manchester City-Real, Bayern Munich-Chelsea, Barcelone-Naples). Les lieux de ces rencontres, programmées les 7 et 8 août, restent encore à déterminer. L'idée des organisateurs est de privilégier les stades des équipes hôtes, à savoir Turin, Manchester, Munich et Barcelone. Mais l'instance envisage aussi, si besoin, de délocaliser les matches au Portugal, sur terrain neutre.

La Ligue des champions va se réinventer. Réunie ce mercredi 17 juin en comité exécutif, par visioconférence, l'UEFA a acté le retour de l'édition 2020 de la "Coupe aux grandes oreilles", dont l'instance qui régit le foot européen a révélé les contours. La prestigieuse compétition, stoppée depuis la mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19, va s'achever en août par un tournoi final inédit à huit équipes, ramassé sur deux semaines et délocalisé dans la seule ville de Lisbonne, au Portugal, avec une finale programmée le 23 août au stade de la Luz, antre du Benfica, et non plus à Istanbul, comme initialement prévu.

Une fois les huitièmes terminés, les huit équipes qualifiées (dont le PSG, tombeur de Dortmund) se retrouveront du 12 au 23 août à Lisbonne, avec des quarts de finale le 12, 13, 14 et 15 août, les demi-finales le 18 et 19 août et la finale le 23 août. Cinq changements seront autorisés par match afin de ménager la santé des joueurs. Les rencontres, réparties entre le stade Alvalade, où évolue le Sporting, et le stade de la Luz, se joueront sur un match "sec" de 90 minutes, avec prolongation et tirs au but, si le score est toujours de parité. Aux oubliettes donc les matches aller-retour et l'avantage du but à l'extérieur, place à un spectacle condensé et haut en couleur pour un public sevré pendant des mois.