Le PSG se penche officiellement sur une opération "naming" du Parc des Princes

C'était dans l'air depuis plusieurs années, c'est désormais officiel. Le Parc des Princes est l'objet, depuis le jeudi 21 novembre, d'une campagne de naming de la part du Paris Saint-Germain, en quête d'un sponsor pour son stade. Cette opération concerne aussi son futur centre d'entraînement, qui élira domicile à Poissy, dans les Yvelines à l'horizon 2021. Ainsi, selon Le Parisien, le club de la capitale a envoyé un mail de prospection à près de cent entreprises françaises et étrangères pour amorcer cette campagne.

En parallèle, un site de présentation a été lancé, accompagné d'une vidéo vantant l'enceinte, vantée comme l'un des lieux les plus "prisés et tendances de Paris". "C'est plus qu'un stade, c'est une icône, une partie de l'histoire et de l'identité de Paris, une partie de notre cœur à tous", insiste le club au travers du clip. Sujet sensible pour les supporters du PSG, le naming du Parc des Princes pourrait être une source de revenus conséquente pour le club parisien, épinglé ces dernières saisons par l'UEFA et le fair-play financier.