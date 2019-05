Le Qatar n’exclut plus de se désengager du PSG

Mais, selon le quotidien francilien, ce ne sont pas les déconvenues sportives qui sont en cause, mais plutôt l’hostilité de l’environnement médiatique français à l’encontre du PSG qui contrarie beaucoup l’Émir. Lequel considère en effet que ses investissements dans le club profitent à l’ensemble du football français, dont les droits télévisés ont grimpé en flèche (1,15 milliard d'euros pour la période 2020-24), et même à l’État français, puisqu’il a versé plus d’un milliard d’euros d’impôts dans les caisses publiques depuis 2011. Il voit donc dans les critiques et les railleries récurrentes un manque de reconnaissance.