"Le racisme dans le foot n'existe pas ou peu", vraiment ?

Des propos qui étonnent quand on a en mémoire les différents exemples d'événements survenus au cours d'un match, entre cris de singes, jets de bananes ou insultes à caractère xénophobe. Mais s'il a reconnu qu'il pouvait y avoir "des écarts" lors de certaines rencontres, Noël Le Graët a toutefois assuré que"le phénomène raciste dans le sport et dans le foot en particulier, n'existe pas, ou peu". Une conclusion qu'il fait reposer sur un chiffre : sur l'ensemble des rencontres, il y aurait "moins de 1% de difficultés". De fait, selon le dernier rapport en date de l'Observatoire des comportements , qui recense et identifie les violences et incivilités dans le football amateur, les chiffres de la saison 2017 à 2018 établissent que sur les près de 700.000 matchs joués par an, un incident a été enregistré pour 12.369 d'entre eux - soit 1,8% du total. Parmi eux, seuls 97 matches "ont fait l'objet d’incidents à caractère discriminatoire ou raciste". C'est donc effectivement moins de un sur cent (0,8%).

Cependant, comme le notent de nombreux observateurs du sport, ces accrocs ne sont tout d'abord pas systématiquement rapportés. Auprès de LCI, le président de la Commission Sport et Jeunesse de la Licra estime en effet que ce chiffre est "sous évalué". Mais surtout, Oren Gostiaux y voit une origine insidieuse. S'il ne parle pas tant du racisme des joueurs professionnels qui sont, selon ses mots, "en proportion sûrement moins racistes que le reste de la société", il voit dans le monde du ballon rond un "environnement propice" à ce type de discours de haine. "L'environnement dans certains match, surtout au niveau local, est celui dont le match de dimanche s'est fait le reflet. A savoir celui d'une provocation incessante." Selon Oren Gostiaux, c'est en effet en faisant à tout prix "monter la sauce" que les supporters et les équipes en viennent à aller toujours plus loin. "Parfois les propos sont juste bêtes, et parfois ils sont racistes". Et c'est d'ailleurs là qu'est bien pointé du doigt un "phénomène" et non pas des cas à part. Estimant qu'on a "laissé faire trop longtemps les supporters", l'ex vice-président de l'Office municipal des sports de Lyon regrette que les chefs des institutions ne comprennent toujours pas la corrélation entre cette ambiance incandescente et son "impact" sur les joueurs. "On l'a vu lors du match PSG -OM : les banderoles sont en dehors du stade, et le racisme éclate à l'intérieur".

Un message similaire à celui porté par SOS Racisme, qui a dénoncé les propos "scandaleux" du président de la FFF. Soulevant lui aussi problème que si on n'"admet pas" une anomalie alors on ne peut la régler, le président de l'association, Dominique Sopo, s'est dit auprès de l'AFP "particulièrement choqué", relevant d'une phrase que "oui il y a du racisme qui circule dans le football".