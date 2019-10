Le stade de la ville natale d'Emiliano Sala rebaptisé en l'honneur du footballeur décédé

Plus de neuf mois après sa disparition, le souvenir d'Emiliano Sala est toujours aussi fort dans sa ville natale de San Martin de Progreso. Le club de la ville a décidé de rendre hommage à l'ancien joueur du FC Nantes de fort belle manière, en renommant son stade au nom du buteur décédé. Le footballeur, disparu tragiquement dans un crash d'avion en mer le 21 janvier dernier, a également été honoré avec une peinture murale le représentant la main sur le cœur vêtu d'un maillot du FC Nantes, au sein du centre d'entraînement du club de San Martin de Progreso.

Une oeuvre signée de l'artiste espagnol Guillermo Griffa et qui sera inaugurée jeudi lors d'une cérémonie en hommage à Emiliano Sala, qui débutera à 20h30, le jour de son anniversaire. "Emiliano Sala aurait eu 29 ans ce 31 octobre et le club qui l’a abrité très jeune lui fera un hommage très émouvant. Le stade aura pour nom Emiliano Sala. L’hommage invitera toute la communauté de Progreso, mais aussi tous ceux qui ont rencontré Emiliano et ceux qui souhaitent y participer sont invités", indique le club sur Instagram.