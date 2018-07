Le trophée de la Coupe du monde de football actuel est différent de celui d'avant, soit de 1930 à 1970. A l'époque, le vainqueur du Mondial était récompensé de la Coupe Jules Rimet, du nom du fondateur du Red Star de Paris et ancien président de la FIFA. De nombreuses anecdotes, aussi insolites soient-elles, tournent autour de ce trophée en or. Quelle est son histoire ? Quid du règlement de la FIFA le concernant ?



