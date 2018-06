Les Bleus de 98 fêteront les vingt ans de leur victoire lors d'un match de gala

Le 12 juin prochain, un match opposant les Bleus de 98 à une sélection Fifa sera organisé à la U Arena de Nanterre. Et ce, en l'honneur du 20ème anniversaire de la victoire de l'équipe de France à la Coupe du monde de 1998. Ce match va réunir les 22 joueurs, à l'exception de Didier Deschamps, qui doit s'envoler en Russie pour le Mondial 2018. Mais que sont-ils devenus 20 ans après ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/06/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.