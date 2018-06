Les Bleus de 98 réunis pour un match de gala

Les années passent mais les liens créés entre les Bleus de 98 restent. Pour fêter les 20 ans de leur victoire au Coupe du monde, ils se sont retrouvés pour deux jours. Les anciens joueurs de l'équipe nationale ont déjà commencé la fête depuis lundi 11 juin. Et ce mardi 12 juin, à 21 heures, ils vont affronter une sélection Fifa. Un match qui sera diffusé en direct sur TF1.



