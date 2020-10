Les Bleus face à une équipe d’Ukraine décimée par le Covid-19

Cela est notamment dû à une flambée du nouveau coronavirus au sein du Shakhtar Donetsk, comme l’a annoncé lundi l'association ukrainienne de football. Le gardien de but Andriy Pyatov et le milieu du terrain Taras Stepanenko ont en effet été testés positifs, forçant le placement à l'isolement de tout le club, dont quatre autres joueurs de la sélection nationale, Mykola Matviienko, Viktor Kovalenko, Marlos et Junior Moraes.

La sélection coachée par la légende Andreï Shevchenko sera donc privée d’au moins deux titulaires -Andriy Pyatov et Marlos. Ces dernières heures, "Sheva" a fait appel à deux renforts, le gardien de but Yuri Pankiv et le milieu de terrain Volodymyr Shepelev, notamment pour palier aux absences de Pyatov et Stepanenko.