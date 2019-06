Les Bleus, méconnaissables, se sont inclinés devant la Turquie

Les Bleus ont réalisé une "piètre prestation" lors de leur match contre la Turquie le 8 juin 2019. Des erreurs défensives, aucun tir cadré et surtout un manque d'enthousiasme qui leur a valu une défaite de deux buts à zéro. Bien que ce fiasco ne remette pas en cause leur qualification pour l'Euro 2020, les Bleus doivent tout de même fournir un grand effort pour remonter la pente.



