Les chantiers qui attendent Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid

"J'ai hâte de travailler de nouveau et remettre le club où il doit être". Les mots de "Zizou" à la presse en disent long sur ses prétentions pour son retour au Real Madrid. Parti au sommet de sa gloire après avoir remporté trois Ligue des champions consécutivement (2016, 2017 et 2018), le technicien de 46 ans s'apprête à relever "un plus gros défi" que lors de son premier passage sur le banc madrilène. Après avoir réunifié son vestiaire et reconstruit son équipe, il va aussi devoir redonner confiance à un groupe usé par une saison sans titre et dans lequel plusieurs cadres (Marcelo, Isco, Asensio) ont perdu de l'influence, sans doute repus par la multitude de trophées remportés ces cinq dernières années. "Je vais essayer de relever le défi", a-t-il promis. On a hâte de le revoir aux affaires. Ça commence dès samedi face au Celta Vigo.